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Nazilli Belediyesi, Demirciler Mahallesi’nde dezenfekte çalışması başlattı

AYDIN HABERLERİ  | 01.09.2020 12:34 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 4 evin karantinaya alındığı Demirciler Mahallesi’nde geniş çaplı dezenfeksiyon çalışması başlattı.Türkiye genelinde Kovid-19 vakalarının artması ile birlikte çalışmalarına hız veren ve sahada görevli personel sayısını artıran Nazilli Belediyesi, 1 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından 4 evin karantinaya alındığı Demirciler Mahallesi’nde dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 4 evin karantinaya alındığı Demirciler Mahallesi’nde geniş çaplı dezenfeksiyon çalışması başlattı.
Türkiye genelinde Kovid-19 vakalarının artması ile birlikte çalışmalarına hız veren ve sahada görevli personel sayısını artıran Nazilli Belediyesi, 1 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından 4 evin karantinaya alındığı Demirciler Mahallesi’nde dezenfeksiyon çalışması başlattı. Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalar kapsamında mahalle sınırları içerisinde bulunan okul, cami, kahvehane ve sokaklar ile ortak kullanım alanlarının tamamı görevli personeller tarafından dezenfekte edildi.
“Başkan Özcan, Nazilli halkına seslendi”
Korona virüsün yayılımını önlemek için maske, mesafe ve hijyen kurallarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Maalesef Kovid-19 vakaları ülkemizde giderek artmaktadır. Kısa süreli tedbirsizlik uzun süreli olumsuz neticeler meydana getirmektedir. Pandemi tüm dünyada etkisi yitirmeden normal hayatımıza dönmek maalesef ki mümkün olmayacaktır. Bu nedenle yaşanabilecek can kayıplarını önlemek ve kentimizde pozitif vakaların önüne geçmek için tüm hemşehrilerimizden tedbirli olmalarını ve gerekli olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını rica ediyorum” sözlerini kaydetti.
Nazilli Belediyesi’nin pandemi süresince tüm köylerde etkin bir çalışma yürüttüğünü belirten Demirciler Mahalle Muhtarı Mesut Arı ise “Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’ın talimatıyla mahallemizde tedbir amaçlı dezenfekte işlemi yapılmaktadır. Sağlık İşleri personeli köyümüzün tamamında gerekli çalışmaları yapmıştır. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

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