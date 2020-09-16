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Nazilli Belediyesi Eylül ayı anketinde yüzde 58,9 beğeni oranı elde etti

AYDIN HABERLERİ  | 16.09.2020 17:34 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesi, Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi tarafından açıklanan Eylül ayı anket sonuçlarında yüzde 58,9 beğeni ile 100 merkei ilçe içinde üst sıralarda yer aldı.Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Eylül ayı anket sonuçlarını paylaştı.

Nazilli Belediyesi Eylül ayı anketinde yüzde 58,9 beğeni oranı elde etti

Nazilli Belediyesi, Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi tarafından açıklanan Eylül ayı anket sonuçlarında yüzde 58,9 beğeni ile 100 merkei ilçe içinde üst sıralarda yer aldı.
Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Eylül ayı anket sonuçlarını paylaştı. 30 Büyükşehir ve buna bağlı 100 merkezi ilçede gerçekleştirilen ankette vatandaşlara ‘ilçe belediye başkanlarının icraatlarını beğeniyor musunuz’ diye soruldu. 10-14 Eylül tarihleri arasında SMS yönlendirme sistemiyle çevrimiçi olarak yapılan ankette 100 ilçe içerisinden beğeni oranı en yüksek 30 ilçe kamuoyu ile paylaşıldı. 2020 yılında gerçekleştirilen anketlerin tamamında Türkiye genelinde büyük bir başarıya imza atan Nazilli Belediyesi, Eylül ayı anket sonuçlarında da yüzde 58,9 beğeni oranı ile üst sıralarda yer aldı.
Nazilli’de gerçekleştirilen çalışmaların Türkiye genelinde yapılan anketlere yansımasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ‘’Öncelikle kentimize yaptığımız hizmetleri takdirle karşılayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aldığımız başarı bir ekip başarısıdır. Sahada çalışan personelimizden daire müdürlerimize kadar herkesin bu başarıda emeği var. Her zaman bizlere destek olan, yaptığımız her işte varlığını yanımızda hissettiğimiz tüm hemşehrilerimizden Allah razı olsun. Onlardan aldığımız güçle Nazillimiz için hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi Eylül ayı anketinde yüzde 58,9 beğeni oranı elde etti

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