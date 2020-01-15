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  4. Nazilli Belediyesi ‘Hayatım Bileğimde’ projesiyle Ankara’da yarışacak

Nazilli Belediyesi ‘Hayatım Bileğimde’ projesiyle Ankara’da yarışacak

AYDIN HABERLERİ  | 15.01.2020 11:30 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından görevlendirilen Nazilli Belediyesi Proje Ekibi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi’ne ‘Hayatım Bileğimde’ adlı projesiyle katılıyor.ATO Congresium’da Türksat’ın iletişim desteğiyle, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisinde yapılacak olan yarışmada Nazilli Belediyesi Proje Ekibi Hayatım Bileğimde Projesi’ni tanıtacak.Proje ile Alzheimer ve Demans hastalarının kaybolma vakalarında sistem üzerinden anlık konum ve koordinat bilgisi Nazilli Belediyesi çağrı merkezi tarafından kontrol edilebilip, anında müdahale sağlanabilecek.Proje kapsamında, Alzheimer Merkezi’nden yararlanan Alzheimer ve Demans hastaları, Nazilli’de yalnız yaşayan 84 yaş üzeri yaşlı bireyler hedef alınarak, projeden 900 bin TL’lik bütçe ile 25 bin kişinin faydalanması sağlanacak.Akıllı bilekliklerin kısa pil ömrünün önüne geçmek için gün ışığından yararlanılacak ve ayrıca belirlenen hedef grubun hastalık ve yaş durumu göz önüne alınarak anlık sağlık verisi alınabilmesi için akıllı bilekliklerde nabız ölçer bulunacak.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından görevlendirilen Nazilli Belediyesi Proje Ekibi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi’ne ‘Hayatım Bileğimde’ adlı projesiyle katılıyor.
ATO Congresium’da Türksat’ın iletişim desteğiyle, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisinde yapılacak olan yarışmada Nazilli Belediyesi Proje Ekibi Hayatım Bileğimde Projesi’ni tanıtacak.
Proje ile Alzheimer ve Demans hastalarının kaybolma vakalarında sistem üzerinden anlık konum ve koordinat bilgisi Nazilli Belediyesi çağrı merkezi tarafından kontrol edilebilip, anında müdahale sağlanabilecek.
Proje kapsamında, Alzheimer Merkezi’nden yararlanan Alzheimer ve Demans hastaları, Nazilli’de yalnız yaşayan 84 yaş üzeri yaşlı bireyler hedef alınarak, projeden 900 bin TL’lik bütçe ile 25 bin kişinin faydalanması sağlanacak.
Akıllı bilekliklerin kısa pil ömrünün önüne geçmek için gün ışığından yararlanılacak ve ayrıca belirlenen hedef grubun hastalık ve yaş durumu göz önüne alınarak anlık sağlık verisi alınabilmesi için akıllı bilekliklerde nabız ölçer bulunacak.

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