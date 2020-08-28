Nazilli Belediyesi’nden gece mesaisi

İsabeyli Atça Tabanlı Mevki’de doğal gaz hat çalışması gerçekleştiren Enerya ve saha ekiplerinin tarım bölgesi geçişi üzerinde milyonlarca kurtçuğa rastlandı. Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri İsabeyli Muhtarı Birkan Çelik’in çağrısı üzerine harekete geçti.

İsabeyli Muhtarı Birkan Çelik’in belediye ekiplerine bilgi vermesi sonrasında yaklaşık 2 kilometrelik hatta Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü gece vakitlerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Muhtar Çelik açıklamasında "Bahçe komisyonu heyet sorumlumuz doğal gaz çalışması yapılan alanda açılan çukurda milyonlarca kurtçuk olduğunu iletti. Alana geldiğimizde milyonlarca kurt ve kurtçuk olduğunu gördük. Hemen belediyenin sağlık işlerini ve belediye başkanımız Kürşat Engin Özcan’ı aradım. Ekipleri yönlendireceğini söyledi. Ardından Nazilli Belediyesi ekipleri gelerek etkili bir şekilde müdahale etti. Ekiplerimize ve başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Anında müdahale yapılarak büyük bir tarımsal zararın eşiğinden dönüldüğünü vurgulayan Muhtar Çelik, "Nazilli Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz, kendilerinden Allah razı olsun. Başkanımız da sürekli bizlerle iletişimde kalarak sorunları çözüyor, kendisine de İsabeyli halkı adına çok teşekkür ediyorum. Sorunumuzu en kısa sürede çözdüler" ifadelerini kullandı.

Ayrıca İsabeyli doğal gaz hat çalışmaları Enerya ve Nazilli Belediyesi ekipleri işbirliği ile kış aylarına yetişmesi için 7/24 esasında devam ediyor.

