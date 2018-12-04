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Nazilli Belediyespor 0 - 3 Göztepe (Ziraat Türkiye Kupası(

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 04.12.2018 17:19 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Antalyaspor'a tek golle yenilip son 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. Sarı kırmızılılar 5. tur ilk maçında TFF 3'üncü Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor'u 3-0 yenerek evinde oynayacağı rövanş için büyük avantaj yakaladı.

Nazilli Belediyespor 0 - 3 Göztepe (Ziraat Türkiye Kupası(

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Göztepe, deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 3-0 yendi.

Perdeyi 12'nci dakikada Cikalleshi'nin golüyle açan Göztepe, 90'da Onur Karakabak'ın kendi ağlarını sarsmasıyla farkı 2'ye çıkardı. Maçın 90+3'üncü dakikasında sahne alan Halil skoru tayin etti.

Tur kapısını ardına kadar aralayan Göz-Göz, rövanş maçında 18-20 Aralık tarihinde Nazilli Belediyespor'la sahasında karşılaşacak.

HAKAN ÇİNEMRE SAKATLANDI

Göztepe'de maçın 25'inci dakikasında sakatlanan stoper Hakan Çinemre oyunu sedye ve gözyaşlarıyla terk etti. Geçen sezon çapraz bağları kopan genç stoperin aynı bölgeden sakatlandığı öğrenildi.

Stat: Nazilli İlçe
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ata Yıldırım, Deniz Caner Özaral
Nazilli Belediyespor: Onur Bulut, Mert Er Estik, Mazlum Demir (Dk. 57 Polat Güren), Sergen Piçinciol, Onur Karakabak, Aykut Sarıdoğan, Zafer Özden, İlyas Sarı (Dk. 68 Buğra Temel), Yasin Dülger, Mert Çapar, Görkem Bitin (Dk. 77 Taylan Özgün)
Göztepe: Eren Bilen, Tayfur Bingöl, Hakan Çinemre (Dk. 26 Hakan Sepil), Reis, Grillo, Poko, Alpaslan Öztürk, Gouffran, Samed Ali Kaya, Yalçın Kayan, Cikalleshi (Dk. 75 Halil Akbunar)
Goller: Dk. 12 Cikalleshi, Dk. 90 Onur Karakabak (kendi kalesine), Dk. 90+3 Halil Akbunar (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 65 Polat Güren, 78 Aykut Sarıdoğan (Nazilli Belediyespor), Dk. 77 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Göztepe nazilli belediyespor

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