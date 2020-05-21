YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli Kanal Yolu projesinde sona gelindi

Nazilli Kanal Yolu projesinde sona gelindi

AYDIN HABERLERİ  | 21.05.2020 16:26 | Son Güncelleme

Kanal Yolu olarak bilinen ve Nazilli’nin en geniş kapsamlı yol çalışmalarından biri olan Yıldıztepe Mahallesi Mehmet Yüzügüler Sokakta kaldırım döşeme çalışmalarına başlandı.Nazilli Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği Kanal Yolu Projesinde sona gelindi.

Kanal Yolu olarak bilinen ve Nazilli’nin en geniş kapsamlı yol çalışmalarından biri olan Yıldıztepe Mahallesi Mehmet Yüzügüler Sokakta kaldırım döşeme çalışmalarına başlandı.
Nazilli Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği Kanal Yolu Projesinde sona gelindi. Geçtiğimiz ay araç trafiğine açılan yolda kaldırım döşeme çalışmalarına başlandı.
Kovid-19 ile mücadele çalışmalarının yanı sıra rutin belediyecilik faaliyetlerini de sık sık denetleyerek daire müdürlerinden bilgi alan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Mehmet Yüzügüler Sokak’ta da incelemelerde bulundu.Mahalle sakinleri ile sohbet ederek taleplerini dinleyen Özcan, Nazilli’de hiçbir sorunun baki kalmayacağını söyledi.
Başkan Özcan, hazırlanan program çerçevesinde ilçedeki cadde ve sokakların tamamında ihtiyaç ivediliği göz önünde bulundurularak bakım, onarım ve tadilat çalışması yapılacağını kaydetti.
Çalışmalarından dolayı Başkan Özcan ve ekibine teşekkür eden mahalle sakinleri, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Burada büyük bir çalışma yapıldı ve yolumuz çok güzel oldu. Araçlar ve yayalar hiçbir sorun yaşamıyor. İnşallah Nazilli’mizdeki diğer yollarda bu şekilde yapılır. Hem alt yapısıyla hem de üst yapısıyla burası örnek bir yol oldu. Emeği geçen herkese mahallemiz adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?' Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?'
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İşçilikten belediye başkanlığına

İşçilikten belediye başkanlığına

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Oltu Kalesi uçuyor

Oltu Kalesi uçuyor

Aydın Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
04:06
Sabah
05:47
Öğle
13:10
İkindi
17:01
Akşam
20:24
Yatsı
21:57

Aydın Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Altuğ Eczanesi
Merkez
Eraydın Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kuşadası’nda ormanlık alandaki kaçak hobi bahçeleri mühürlendi

Kuşadası’nda ormanlık alandaki kaçak hobi bahçeleri mühürlendi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.