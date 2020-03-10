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Nazilli kültür ve sanata doyacak

AYDIN HABERLERİ  | 10.03.2020 11:45 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesi 11.

Nazilli Belediyesi 11. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali etkinlikleri kapsamında Tarihçi Prof. Dr. Kemal Arı ve Şair-Yazar Hüseyin Yurttaş okurlarıyla buluştu.
Nazilli Belediyesi 11. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali etkinlikleri kapsamında Nazilli’de okurlarıyla buluşan 9 Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Arı Ölümüyle Atatürk’e Eşlik Eden Alman Mimar Bruno Taut’u anlattı.
“Nerede bir yapı inşa ediyorsak, orası artık bizim yurdumuzdur” sözünün sahibi ünlü Alman Mimar Bruno Taut’un yaşam öyküsü ve bu öykünün Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile nasıl kesiştiğini anlatan Kemal Arı, Atatürk’le aynı zaman diliminde gözlerini dünyaya açmış, yaşamının son iki yılını Atatürk Türkiye’sinde geçirmiş olan Taut’un eserleri ile ilgili sunum yaptı.
Türkiye’de yaşanan askeri müdahaleler ve demokratik yapı hakkında bilgi veren Yazar Hüseyin Yurttaş; “Askeri müdahaleler ve darbelerde insanlar işlerini, eşlerini, çocuklarını kaybetti. İnsanların hayatlarını doğrudan doğruya etkileyen bu müdahaleler ile birçok aile yok oldu. Yaşanan bütün darbeler ile Türkiye adım adım geriye gitti. Demokratik tavır çok önemlidir. Partiler, sivil toplum örgütleri ve bu gibi bu konuda çok önemlidir ve çıkış noktasıdır. Biz demokrasiyi yaşamayı hak edecek mücadeleyi vermeliyiz” dedi.
Nazilli Belediyesi 11. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali kapsamında buğum Etem Oruç ve Enver Aysever okurları ile buluşacak.

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