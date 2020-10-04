YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli’de 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Nazilli’de 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

AYDIN HABERLERİ  | 04.10.2020 11:02 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 bin 100 gram esrar ele geçirildi.Narkotik Suçlarla Mücadele görevlileri Uyuşturucu Ticaretine bir darbe daha indirdi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 bin 100 gram esrar ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele görevlileri Uyuşturucu Ticaretine bir darbe daha indirdi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir takip edilen zehir tacirinin büyük parti uyuşturucu satmaya hazırlandığı bilgisini alan Narkotik Polisi gece saatlerinde düğmeye bastı. Evine baskın yapılan G.P. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada 3 bin 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu Ticareti yapmak suçundan mahkemeye çıkartılan şahıs tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazarda tanesi 10 TL! Avokado, hırsızların hedefi olduPazarda tanesi 10 TL! Avokado, hırsızların hedefi oldu
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Konya’da, Azerbaycan için dua edildi
Konya’da, Azerbaycan için dua edildi

Aydın Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
05:40
Sabah
07:00
Öğle
13:02
İkindi
16:19
Akşam
18:55
Yatsı
20:10
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Büyükşehir Yukarı Yakacık Mahallesi’nde yol çalışması yaptı
Büyükşehir Yukarı Yakacık Mahallesi’nde yol çalışması yaptı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.