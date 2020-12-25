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Nazilli’de 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

AYDIN HABERLERİ  | 25.12.2020 20:55 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son yaptığı operasyon nefesleri kesti.

Nazilli’de 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son yaptığı operasyon nefesleri kesti. Şüpheliler ve polis arasındaki kovalamaca sonucu 400 gram eroin ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri her geçen gün yeni bir operasyona imza atıyor. Nazilli’ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini alan Narkotik Ekipleri uzun süre takip ettiği aracı Karacasu ilçesi yakınlarında kovalamaca sonucu yakaladı. Kovalamaca esnasında filmleri aratmayan sahneler yaşanırken bir şüpheli yüklü miktarda eroin maddesi ile yakalandı. Şüpheli İ.G.’nin aracından 400 gram eroin ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli’de 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

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