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Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 27.02.2020 12:30 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Nazilli Belediyesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen temizlik kapsamında Bağcıllı, Karahallı ve Ketenova mahallelerinde meydan, yollar ve dere kenarları temizlenerek bahara hazır hale getirildi.Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Nazilli Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bahar temizliği kapsamında ağaç budama, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmaları yapılırken temizlik ekipleri tarafından da bağlantı yolları ve sokaklar süpürüldü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Nazilli Belediyesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen temizlik kapsamında Bağcıllı, Karahallı ve Ketenova mahallelerinde meydan, yollar ve dere kenarları temizlenerek bahara hazır hale getirildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Nazilli Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bahar temizliği kapsamında ağaç budama, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmaları yapılırken temizlik ekipleri tarafından da bağlantı yolları ve sokaklar süpürüldü. Halk sağlığını tehlikeye atabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla Bağcıllı, Karahallı, Ketenova mahallelerinde detaylı temizlik yapıldı.

40 personelin katıldığı temizlik çalışmaları kapsamında ayrıca sokaklardaki pet şişe, poşet gibi çöpler ve moloz atıkları da toplanarak çevre kirliliği ortadan kaldırıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi’nin uyumlu çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren mahalle muhtarları, temizlik çalışmalarını yakından takip etti. Muhtarlar mahallelerinde yapılan çevre temizliği nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür etti.

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