YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli’de fırıncının sosyal mesafe isyanı

Nazilli’de fırıncının sosyal mesafe isyanı

AYDIN HABERLERİ  | 11.04.2020 01:35 | Son Güncelleme

Aydın’da sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından market ve fırınlara akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı.Aydın’ın 160 bin nüfusu ile en büyük ilçesi olan Nazilli’de de vatandaşların panik yaşatması esnafı da zor duruma soktu.

Aydın’da sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından market ve fırınlara akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı.
Aydın’ın 160 bin nüfusu ile en büyük ilçesi olan Nazilli’de de vatandaşların panik yaşatması esnafı da zor duruma soktu. İlçedeki fırınlara adeta hücum eden vatandaşlar tüm uyarılara rağmen sosyal mesafeyi ve sağlık kurallarını hiçe sayarak ekmek alabilme çabasına büründü. Fırın işletmecisi Ertuğrul Oflioğlu ise sürekli olarak genelgeyi hatırlatarak ekmek fırınlarının açık olacağını, panik yapmamalarını ve sosyal mesafeye uyarak başkalarının sağlığını hiçe saymamaları konusunda uyardı. Tesadüfen fırına gelen Nazilli Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan’ın da genelgeyi hatırlatmasının ardından vatandaşlar sakinleşerek evlerine döndü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mesire alanlarının girişinde demir dubalı önlem

Mesire alanlarının girişinde demir dubalı önlem

Şaphane pazarına ’yabancı esnaf" girişi yasaklandı

Şaphane pazarına ’yabancı esnaf" girişi yasaklandı

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Tokat’ta, vatandaşa 2 milyonluk destek verilecek

Tokat’ta, vatandaşa 2 milyonluk destek verilecek

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan vatandaş taburcu oldu

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan vatandaş taburcu oldu

Aydın Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:32
Öğle
13:15
İkindi
16:53
Akşam
19:47
Yatsı
21:07

Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Lal Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.