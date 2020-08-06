YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli’de geniş çaplı Covid-19 denetimi yapıldı

Nazilli’de geniş çaplı Covid-19 denetimi yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 06.08.2020 17:27 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Nazilli genelindeki pazar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde pandemi kontrolleri yapıldı.Belediye Meydanı’ndan başlatılan denetimlere; Nazilli Kaymakam Vekili ve Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Nazilli Belediye Başkan Vekili Mehmet Bingül, Nazilli İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Koçak, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Ali Akdoğan ve Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürü Serdar Üresin ile çok sayıda polis ve zabıta memuru katıldı.Vatandaşlarla sosyal mesafe kuralına dikkat ederek sohbet eden Kaymakam Ülkü, pandemi süresi boyunca maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.Nazilli’de yaşayan vatandaşların yaklaşık yüzde 95’inin kurallara uyduğunu ifade eden Kaymakam Ülkü, “Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda hem iş yerlerimizi hem de vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, pandeminin etkisini en minimum düzeyde atlatabilmek amacıyla denetimler gerçekleştirdik.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Nazilli genelindeki pazar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde pandemi kontrolleri yapıldı.
Belediye Meydanı’ndan başlatılan denetimlere; Nazilli Kaymakam Vekili ve Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Nazilli Belediye Başkan Vekili Mehmet Bingül, Nazilli İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Koçak, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Ali Akdoğan ve Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürü Serdar Üresin ile çok sayıda polis ve zabıta memuru katıldı.
Vatandaşlarla sosyal mesafe kuralına dikkat ederek sohbet eden Kaymakam Ülkü, pandemi süresi boyunca maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
Nazilli’de yaşayan vatandaşların yaklaşık yüzde 95’inin kurallara uyduğunu ifade eden Kaymakam Ülkü, “Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda hem iş yerlerimizi hem de vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, pandeminin etkisini en minimum düzeyde atlatabilmek amacıyla denetimler gerçekleştirdik. Belediye, emniyet, jandarma gibi tüm kurumların katılımıyla ortak ve koordineli bir şekilde denetimlerimizi yaptık. Görevli arkadaşlarımız vatandaşlarımıza gerekli uyarıları yaptı. Maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske dağıttık. Toplumumuzu bu konuda bilinçlendirmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek. Burada amaç ceza yazmak değil, bilinç düzeyini artırmak. Bizim sahada olmamızın amacı da bu. Vatandaşlarımızla hep birlikte gönüllü bir uyum içerisinde, herhangi bir olumsuzluk yaşamadan, minimum zararla atlatmak için herkesten kurallara riayet etmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa ve çevresinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

Bursa ve çevresinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Pazarlarda mahsul artınca fiyatlar düştü

Pazarlarda mahsul artınca fiyatlar düştü

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Konya'da Kovid-19 denetimlerine katıldı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Konya'da Kovid-19 denetimlerine katıldı:

Esnafın duyarlılığı Balaban kuşunun hayatını kurtardı

Esnafın duyarlılığı Balaban kuşunun hayatını kurtardı

Aydın Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
04:35
Sabah
06:09
Öğle
13:20
İkindi
17:08
Akşam
20:20
Yatsı
21:47

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Beyza Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Buket Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.