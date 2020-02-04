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Nazilli’de ‘Karacasu’dan Yüzler’ fotoğraf sergisi açıldı

AYDIN HABERLERİ  | 04.02.2020 11:23 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 14 yıl önce birkaç fotoğraf tutkunu tarafından kurulan Nazilli Fotoğraf Amatörleri ve Plastik Sanatlar Derneği (NAFOD), bu kez Nazilli’de açtığı "Karacasu’dan Yüzler" sergisiyle bir kez daha gönüllerde taht kurdu.Karacasu’daki dünyaca ünlü seramik atölyeleri ve insan yüzlerini konu edinen 60 fotoğraftan oluşan sergi büyük bir beğeni ile izleniyor.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 14 yıl önce birkaç fotoğraf tutkunu tarafından kurulan Nazilli Fotoğraf Amatörleri ve Plastik Sanatlar Derneği (NAFOD), bu kez Nazilli’de açtığı "Karacasu’dan Yüzler" sergisiyle bir kez daha gönüllerde taht kurdu.
Karacasu’daki dünyaca ünlü seramik atölyeleri ve insan yüzlerini konu edinen 60 fotoğraftan oluşan sergi büyük bir beğeni ile izleniyor. Dernek üyelerinin fotoğraflarında konu edindiği ve sık sık çalışmalarında yer verdiği, derinin, demirin, hamurun, çamurun ve mermerin hayat bulduğu ilçe olarak da bilinen Aydın’ın şirin ilçesi Karacasu’nun farklı yüzleri bu kez Nazillili sanatseverlere sunuldu.

Sanatın ve sanatçının dostu olarak adından sıkça söz edilen Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley’in de 4 fotoğrafının yer aldığı "Karacasu’dan Yüzler" sergisi Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Kültür Merkezi’nde açıldı. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu, siyasi partilerin temsilcileri ve sanatseverlerin katıldığı açılışta birbirinden ilginç fotoğraflardan oluşan 60 eser beğeniye sunuldu. Dünya genelinde başarılı çalışmalara imza atan ve çok sayıda derece alan dernek üyesi fotoğraf sanatçılarının eserleri izleyiciyi adeta büyüledi.

Sergi ile ilgili bilgilendirmede bulunan NAFOD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yavuzak, "Karacasu’nun günlük yaşamından portrelerin yer aldığı sergimizle bu kez Nazilli’deyiz dedi. Bu Karacasu’dan İnsan Yüzleri sergimizin üçüncü ayağı. Daha önce bunu Karacasu’da ve Alemler Köyünde ve Karacasu merkezde özellikle çömlek atölyelerinin olduğu mekanda açmıştık. İkinci sergiyi Denizli’de yaptık. Çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Üçüncü ayağında buradayız. Bugün Nazillili fotoğraf severlere sunduk. Büyük bir beğeni aldığını umuyoruz. Daha sonra bu sergimizi Marmaris’e, ardından Muğla ve İzmir’e taşımayı düşünüyoruz. Sergimizde 60 fotoğraf var. 30 üyemizin fotoğrafları bunlar. Dernek üyelerimizin komşu ilçemiz Karacasu ve kırsalında çektikleri, günlük yaşam ve portre fotoğraflarından oluşan ’Karacasu’dan Yüzler’ sergisi 03-07 Şubat 2020 tarihleri arasında gezilebilecektir. Fotoğrafa, sanata ilgi duyan herkesi sergimize bekliyoruz" dedi.

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