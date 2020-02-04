Nazilli’de ‘Karacasu’dan Yüzler’ fotoğraf sergisi açıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 14 yıl önce birkaç fotoğraf tutkunu tarafından kurulan Nazilli Fotoğraf Amatörleri ve Plastik Sanatlar Derneği (NAFOD), bu kez Nazilli’de açtığı "Karacasu’dan Yüzler" sergisiyle bir kez daha gönüllerde taht kurdu.

Karacasu’daki dünyaca ünlü seramik atölyeleri ve insan yüzlerini konu edinen 60 fotoğraftan oluşan sergi büyük bir beğeni ile izleniyor. Dernek üyelerinin fotoğraflarında konu edindiği ve sık sık çalışmalarında yer verdiği, derinin, demirin, hamurun, çamurun ve mermerin hayat bulduğu ilçe olarak da bilinen Aydın’ın şirin ilçesi Karacasu’nun farklı yüzleri bu kez Nazillili sanatseverlere sunuldu.

Sanatın ve sanatçının dostu olarak adından sıkça söz edilen Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley’in de 4 fotoğrafının yer aldığı "Karacasu’dan Yüzler" sergisi Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Kültür Merkezi’nde açıldı. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu, siyasi partilerin temsilcileri ve sanatseverlerin katıldığı açılışta birbirinden ilginç fotoğraflardan oluşan 60 eser beğeniye sunuldu. Dünya genelinde başarılı çalışmalara imza atan ve çok sayıda derece alan dernek üyesi fotoğraf sanatçılarının eserleri izleyiciyi adeta büyüledi.