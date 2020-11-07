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Nazilli’de sigara hırsızları yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 07.11.2020 13:52 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir işletmeden 250 paket sigara çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Nazilli’de üç gün önce bir işletmeden sigara hırsızlığı yaşanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Nazilli’de sigara hırsızları yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir işletmeden 250 paket sigara çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli’de üç gün önce bir işletmeden sigara hırsızlığı yaşanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde işletmeden 250 paket hırsızlık yaptığı belirlenen T.Ü, U.A ve M.Ç yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan üç şüpheliden T.Ü tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Çalınan sigaralar sahibine teslim edildi.

Nazilli’de sigara hırsızları yakalandı

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