Nazilli’de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Zehir tacirlerine göz açtırmayan ekipler, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler bir süre izledikleri şahsı yakalamak için operasyon kararı aldı. Şüpheli şahsın Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, evde yaptıkları aramalarda satışa hazır hale getirilmiş yüklü miktarda metamfetamin ele geçirdi. Ev sahibi S.K. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan narkotik ekipleri son bir haftada Nazilli ilçesinde 4 zehir tacirini yakalarken, 45 şahsa da uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

