YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli’de yeni yıl öncesi sıkı denetim yapıldı

Nazilli’de yeni yıl öncesi sıkı denetim yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 01.01.2021 12:36 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yeni yıl öncesi 16 ekip ve 170 personelin katıldığı Huzur operasyonu yapıldı.Yılbaşı öncesi İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda yapılan Huzur operasyonunda 10 aranan şahıs yakalanırken, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 35 araç sürücüsüne 12 bin TL para cezası uygulandı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yeni yıl öncesi 16 ekip ve 170 personelin katıldığı Huzur operasyonu yapıldı.
Yılbaşı öncesi İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda yapılan Huzur operasyonunda 10 aranan şahıs yakalanırken, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 35 araç sürücüsüne 12 bin TL para cezası uygulandı. Sabah saatlerinde metruk binalar park ve bahçeler ile tüm kamu kurumlarının etrafları kontrol edildi. Ayrıca maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan 8 kişiye para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:50
Sabah
08:17
Öğle
13:17
İkindi
15:46
Akşam
18:07
Yatsı
19:29

Aydın Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Beyza Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.