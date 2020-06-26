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Nazilli’de YKS öncesi okullar dezenfekte edildi

AYDIN HABERLERİ  | 26.06.2020 17:58 | Son Güncelleme

YKS öncesi Nazilli Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekipleri sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte çalışması yaptı.Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

YKS öncesi Nazilli Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekipleri sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte çalışması yaptı.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi. Başkan Özcan Sınav öncesi Korona virüs tedbirleri kapsamında sınavın yapılacağı tüm okullarda dezenfekte çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.
Başkan Kürşat Engin Özcan’ın talimatıyla Nazilli Belediyesi Dezenfekte Timi tarafından Yükseköğretim Kurumları sınavlarının yapılacağı Atatürk Okulu, Beşeylül Ortaokulu, Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu, Sosyal Bilimler Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 50. Yıl Ticaret ve Anadolu Lisesi, Fatih Ortaokulu, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Nazilli Sümer Kampusu derslikleri, Zafer Ortaokulu, Nazilli Anadolu Lisesi, Şehitler Ortaokulu, İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nazilli Fen Lisesi, Menderes Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Nahit Menteşe Anadolu ve Teknik Lisesi, Nazilli Lisesi ve Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi dezenfekte edildi.
Sınava girecek öğrencilerin sadece girecekleri sınava odaklanmalarını isteyen Başkan Özcan, “İki aşamalı üniversite sınavı öncesi çalışmalarımızı tamamladık. Yapılan dezenfekte çalışmalarında elle dokunabilecek kapı kolları ve çerçeveleri, merdivenleri, korkulukları, sınıfları, oturacakları sıraları, öğretmenlerin masalarını, pencere kolları ve lavaboları dikkatli bir şekilde virüs ve mikroorganizmalardan arındırıldı. Biz gençlerimiz için gerekli tüm önlemleri aldık. Yarın da ekiplerimiz maske ve su dağıtımı gerçekleştirecekler. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

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