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Nazım Akmandil kimdir, kaç yaşında? Burcu Esmersoy’un sevgilisi Nazım Akmandil ne iş yapıyor? İşte aralarındaki yaş farkı...

09.03.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nazım Akmandil'in kim olduğu merak ediliyor. Burcu Esmersoy ile evlilik kararıyla gündeme gelen Akmandil hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda Nazım Akmandil kimdir, kaç yaşında? Burcu Esmersoy’un sevgilisi Nazım Akmandil ne iş yapıyor, aralarındaki yaş farkı kaç? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte hakkında tüm merak edilenler...

Nazım Akmandil kimdir, kaç yaşında? Burcu Esmersoy’un sevgilisi Nazım Akmandil ne iş yapıyor? İşte aralarındaki yaş farkı...

Nazım Akmandil hayatı, Burcu Esmersoy ile evlilik haberlerinin gündeme gelmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Esmersoy, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile 1 Nisan'da İtalya Portofino’da nikah masasına oturacak. Peki, Nazım Akmandil kimdir, kaç yaşında? Burcu Esmersoy’un sevgilisi Nazım Akmandil ne iş yapıyor? İşte tüm bilgiler...

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NAZIM AKMANDİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nazım Akmandil, 30 yaşlarında. Türkiye’nin öne çıkan mobil oyun sektörü şirketlerinden birinin kurucu ortağı olduğu bilinen Nazım Akmandil, başarılı bir yazılımcı. Ayrıca Akmandil'in sektörün önemli projelerinde sıklıkla yer aldığı biliniyor.

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BURCU ESMERSOY KİMDİR?

Tam ismi Kamile Burcu Esmersoy olan ünlü, 2 Ekim 1976 senesinde İstanbul'da doğdu. Beşiktaş Lisesi'nde öğrenim gören Burcu Esmersoy, daha sonra İstanbul Üniversitesi turizm işletmeciliği bölümünü bitirdi. New York Üniversitesi'nde konaklama, spor ve turizm işletmeciliği üzerine de eğitim aldı.

Burcu Esmersoy, aynı zamanda 1997 yılında Dostluk Güzeli unvanını aldı. 46 yaşında olan ünlü, Çerkes kökenlidir.

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