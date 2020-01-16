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  4. Nazım Hikmet İzmit’te anıldı

Nazım Hikmet İzmit’te anıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.01.2020 12:06 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi “İzmit Unutmaz” etkinlikleri kapsamında Nazım Hikmet Ran, doğum gününde “Nazım 118 Yaşında Aramızda” ismi altında düzenlenen programla andı.İzmit Belediyesi “İzmit Unutmaz” etkinlikleriyle kentimiz ve ülkemiz adına büyük izler bırakmış isimleri anmaya devam ediyor.

Nazım Hikmet İzmit’te anıldı

İzmit Belediyesi “İzmit Unutmaz” etkinlikleri kapsamında Nazım Hikmet Ran, doğum gününde “Nazım 118 Yaşında Aramızda” ismi altında düzenlenen programla andı.
İzmit Belediyesi “İzmit Unutmaz” etkinlikleriyle kentimiz ve ülkemiz adına büyük izler bırakmış isimleri anmaya devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizin en ünlü ve en sevilen edebiyatçılarından Nazım Hikmet Ran doğum gününde “Nazım 118 Yaşında Aramızda” ismi altında KYÖD sosyal tesislerinde düzenlenen programla birlikte anıldı. Yoğun ilginin gösterildiği programa İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Dilek Yalçın, Cem Güler, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, KYÖD Başkanı Didem Turan, STK temsilcileri ve çok sayıda edebiyat sever katıldı.
Programda açılış konuşmaların ardından Nazım Hikmet Ran’ın şiirleri seslendirildi. Anma programı İzmit Belediyesi Oda Orkestrası Trio’nun müzik dinletisi ile sona erdi.

Nazım Hikmet İzmit’te anıldı

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