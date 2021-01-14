Nazım Hikmet şarkılar ve şiirlerle anıldı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği özel etkinlikte, usta Şair Nazım Hikmet 119’uncu doğum yıl dönümünde müzik, şiir ve keyifli bir sohbet eşliğinde anıldı.

Tepebaşı Belediyesi, Türk şiirinin unutulmaz ismi Nazım Hikmet’in 119’uncu yıl dönümü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. Moderatörlüğünü Soner Yüksel’in yaptığı programa, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra şair ve gazeteci Rahmi Emeç, müzisyenler Kaan Kıran ile Armağan Çakır da katıldı. Başkan Ataç programda Nazım Hikmet’ten dizeler okudu.

Ahmet Ataç, Nazım Hikmet’in önemli bir şair olduğu kadar vatansever bir değer olduğunu kaydetti. Programda Rahmi Emeç de Nazım Hikmet’in edebi yönünü ele alırken şiirlerinden de okumalar yaptı. Kaan Kıran ve Armağan Çakır günün anlamına uygun şarkıları seslendirerek programa renk kattı.

Edebiyat ve müzikseverlerin beğenisini toplayacak program, 15 Ocak Cuma günü Tepebaşı Belediyesi’nin “tepebasibld” adlı Youtube kanalından yayınlanacak.

