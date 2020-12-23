Nazım Sangare: Bu camia için her şeyi yapacağım

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Nazım Sangare açıklamalarda bulundu.

Maçın önemini vurgulayan Nazım, "Çok yakın bir arkadaşımın babası koronavirüsten dolayı vefat etti. Başı sağolsun. Bu maç bizim için çok önemliydi. İnanılmaz önemli bir maç oldu. Fenerbahçe formasıyla ilk golümü attım. Çok gurur duyuyorum. Çok güzel bir his. Böylesine önemli maçta gol atmak benim için çok güzel şey. Geçen haftalar kötüydük. Konuşmadık. Şimdi de konuşma zamanı değil. Yola ve mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Ben oynasam da oynamasam da bu camia için herkesin savaşması lazım. Benim oynamam önemli değil. Ben oynadım ama haftaya kim oynarsa oynasın en önemlisi galibiyet. Ben bu camia için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

