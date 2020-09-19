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Nazım Sangare'den transfer yorumu: Salı günü netlik kazanacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.09.2020 17:01 | Son Güncelleme

Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen ve son günlerde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Nazım Sangare, bu akşamki Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı. Konyaaltı Sahili'nde arkadaşlarıyla buluşan Nazım Sangare taraftarın "Hangi takıma gideceksin" sorusuna, "Salı günü netlik kazanacak. Şu an bir şey söyleyemem" yanıtını verdi.

Nazım Sangare'den transfer yorumu: Salı günü netlik kazanacak

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen başarılı defans oyuncusu Nazım Sangare, teknik direktör Tamer Tuna tarafından Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı. Takım dün gece karşılaşma için İstanbul'a özel uçakla hareket ederken, Sangare ise Antalya'da kaldı.

Gününü Konyaaltı Sahili'ndeki evinde geçiren Nazım Sangare, arkadaşlarıyla buluşmak üzere plaja geldi. Burada arkadaşlarıyla kısa süreli sohbet eden Nazım Sangare, sohbetin ardından aracına yöneldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu taraftarın "Hangi takıma gideceksin" sorusuna, "Salı günü netlik kazanacak. Şu an bir şey söyleyemem" yanıtını verdi.
Nazım Sangare taraftarın Beşiktaş maçında neden forma giymediği sorusuna da transfer sürecinden dolayı teknik direktör Tuna'nın maç kadrosuna dahil etmediğini belirtti.

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