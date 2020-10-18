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Nazım Sangare: Performansımdan memnun değilim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.10.2020 21:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Nazım Sangare, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Nazım Sangare: Performansımdan memnun değilim

Fenerbahçe'deki ilk maçına çıkan Nazım Sangare, hücum hattında yakaladıkları pozisyonları gole çevirme konusunda daha fazla çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Önemli olanın kazanmak olduğunu söyleyen Nazım, "Galibiyet için mutluyuz. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirsek daha farklı olabilirdi. Kalemizde de bazı pozisyonlar verdik. Daha iyi olacağımıza inanıyoruz. Bugünkü performansımdan çok memnun değilim, daha iyisini yapabilirdim. Ama yine de kazandığımız için mutluyum." dedi.

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