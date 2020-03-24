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Nazım Sangare'yi Galatasaray istedi Beşiktaş transfer etti!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.03.2020 17:47 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile Galatasaray'ın kapışmasında gülen taraf Siyah Beyazlı ekip oldu. Beşiktaş'ın Antalyaspor'un milli sağ beki Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı. Beşiktaş'ın Sangare’ye, transferde kolaylık sözü vererek imza attırdığı öğrenildi.

Nazım Sangare'yi Galatasaray istedi Beşiktaş transfer etti!

Mariano’nun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması sebebiyle Galatasaray, rotayı Antalyasporlu Nazım Sangare'ye çevirmişti. Şener'in performansından memnun olmayan Fatih Terim'in, 2017’den bu yana Süper Lig’de istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Nazım Sangare'yi istediği iddia edilmişti. Beşiktaş, Sangare konusunda nabız yoklaması beklenen Galatasaray'dan hızlı davrandı.

Siyah Beyazlı ekibin, Nazım Sangare ile anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi. Takvim'de yer alan habere göre Antalyaspor’un sözleşmesini 2022’ye kadar uzattığı Sangare’ye, transferde kolaylık sözü vererek imza attırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Galatasaray Nazım Sangare

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