Nazım Sangare'yi Galatasaray istedi Beşiktaş transfer etti!

Mariano’nun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması sebebiyle Galatasaray, rotayı Antalyasporlu Nazım Sangare'ye çevirmişti. Şener'in performansından memnun olmayan Fatih Terim'in, 2017’den bu yana Süper Lig’de istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Nazım Sangare'yi istediği iddia edilmişti. Beşiktaş, Sangare konusunda nabız yoklaması beklenen Galatasaray'dan hızlı davrandı.

Siyah Beyazlı ekibin, Nazım Sangare ile anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi. Takvim'de yer alan habere göre Antalyaspor’un sözleşmesini 2022’ye kadar uzattığı Sangare’ye, transferde kolaylık sözü vererek imza attırdı.

