MAGAZİN

Nazlı Hamarat doğum sırasındaki fotoğraflarını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2018 20:49 | Son Güncelleme

Sosyetik güzel Nazlı Hamarat'ın doğum sırasında çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşması olay oldu.

Nazlı Hamarat doğum sırasındaki fotoğraflarını paylaştı

Stil yarışmasıyla ve işadama kocasının boğazı kesilerek öldürülmesiyle gündeme gelen sosyatik güzel Nazlı Hamarat, sosyal medya hesabından paylaştığı doğum yaptığı sırada çekilmiş fotoğrafları olay oldu.

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SUDA DOĞUM YAPTI
Nazlı Hamarat, suda doğum yaptırdığı fotoğraflarıyla çok konuşuldu. Hamarat geçtiğimiz günlerde kocasından evlilik sözleşmesi isteyince terk edilmişti. [Nazlı Hamarat Doğum Sırasındaki Fotoğraflarını Takipçileriyle Paylaştı]

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"BİR SAAT SUYUN İÇERİSİNDE KALDIM DOĞURDUM"
Paylaştığı fotoğrafları şu yorumu ekleyen Hamarat, "Acaba ne kadar gunahim vardi kac saat sanci cekicektim(halk arasinda cekilen sanci saatinin uzunluguyla gunahlarin coklugu arasinda bir baglanti oldugu on yargisi var dogru mu bilmiyorum ben 20 saat hafif 2 saat de cok yogun sanci cektim 1 saatinde de suyun icinde kalip dogurdum" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
allahtan kork be..kocanın ölümü sana hıcmı bır sey hatırlatmıyor..ıyıce sacmalamaya basladın.
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