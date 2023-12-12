Nazlı Sabancı'dan kızı Arzu Alara ile ilk poz! Beğeni yağdı

Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında sade bir nikahla mutluluğa ‘evet’ dedi. Çift, 25 Haziran 2022'de ise Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün ile dünyaevine girdi. Sosyetik güzel, geçtiğimiz mart ayında ise hamile olduğunu duyurdu.

Kızları sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen Nazlı-Hacı Sabanvı çifti, kızlarına Hacı Sabancı'nın annesi Arzu'nun adını verdi. İkilinin çocuğunun tam adı, Arzu Alara Sabancı oldu.

Nazlı Sabancı son olarak evinin Boğaz manzaralı bahçesinde kızıyla paylaşım yaptı. Sabancı, paylaşımına "Ben ve prensesim" notunu düştü. Ünlü isim paylaşımında kızının yüzünü gizlemeyi ihmal etmedi.

Nazlı Sabancı'nın kızı Arzu Alara ile bu pozu sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin gönderisine; 'Annelik çok yakıştı', 'Tabiki yüzünü göstermeyecekti' gibi yorumlar yapıldı.





