Kenan Yıldız servetine servet katıyor! 20 saniyede kazanacağı para dudak uçuklattı

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Futboldaki başarıları kariyeri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, şimdi de markaların markajına girdi. Reklam dünyasının da gözde isimlerinden olan Kenan Yıldız'ın yeni anlaşması dikkat çekti.
Milli futbolcu, Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un daha önce yüzü olduğu marka ile anlaşmaya vardı.
Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Kenan Yıldız, Dünya Kupası döneminde yayınlanacak özel reklam filmi için kamera karşısına geçti.
Genç yıldızın, yalnızca 20 saniyelik reklam filmi karşılığında 10 milyon TL kazanacağı öne sürüldü.
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