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Kenan Yıldız servetine servet katıyor! 20 saniyede kazanacağı para dudak uçuklattı

Mili futbolcu Kenan Yıldız, son dönemde reklam yıldızı olarak da ekranlardaki yerini koruyor. Bir markanın reklam yüzü olan Kenen Yıldız'ın 20 saniyede kazanacağı rakam dudak uçuklattı.

Kenan Yıldız servetine servet katıyor! 20 saniyede kazanacağı para dudak uçuklattı
Öznur Yaslı İkier

Futboldaki başarıları kariyeri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, şimdi de markaların markajına girdi. Reklam dünyasının da gözde isimlerinden olan Kenan Yıldız'ın yeni anlaşması dikkat çekti.

Kenan Yıldız servetine servet katıyor! 20 saniyede kazanacağı para dudak uçuklattı 1

Milli futbolcu, Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un daha önce yüzü olduğu marka ile anlaşmaya vardı.

Kenan Yıldız servetine servet katıyor! 20 saniyede kazanacağı para dudak uçuklattı 2

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Kenan Yıldız, Dünya Kupası döneminde yayınlanacak özel reklam filmi için kamera karşısına geçti.

Kenan Yıldız servetine servet katıyor! 20 saniyede kazanacağı para dudak uçuklattı 3

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KAZANACAĞI RAKAM DUDAK UÇUKLATTI

Genç yıldızın, yalnızca 20 saniyelik reklam filmi karşılığında 10 milyon TL kazanacağı öne sürüldü.

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Kenan Yıldız
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