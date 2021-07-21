NBA 2020-2021 şampiyonu Milwaukee Bucks oldu

NBA'de 2020-2021 sezonunun şampiyonluk ipini göğüsleyen takımı Milwaukee Bucks oldu.

Milwaukee'de bulunan Fiserv Forum oynanan serinin 6. maçında Bucks, Suns'ı 105-98'lik skorla mağlup ederek seride 4-2 öne geçti ve 50 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan etti.

Hem seri boyunca hem de sezon içinde takımın en değerli ismi olan Giannis Antetokounmpo toplam 50 sayı, 14 ribaund'luk oyunuyla double-double yaptı ve şampiyonluğun olduğu kadar 6. maçın da yıldızı olmayı başardı.

Phoneix Suns'ı bu sezon taşıyan isimlerden Chris Paul 26 sayı 5 asist ile maçı tamamlarken Booker ise 19 sayı 3 ribaund 5 asistte kaldı.

Milwaukee Bucks böylelikle 47 yıl sonra çıktığı NBA Final serisinde tam 50 yıl aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşamış oldu.

