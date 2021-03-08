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NBA All-Star 2021 maçını LeBron'un takımı 170-150 kazandı

08.03.2021 08:30 | Son Güncelleme:
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NBA All-Star 2021 maçını LeBron'un takımı 170-150 kazandı

NBA All-Star maçında LeBron James'in takımı 170 sayıya ulaşarak Kevin Durant'in takımını yendi.

ABD'nin Atlanta kentindeki State Farm Arena'da düzenlenen 70. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçını LeBron James'in takımı 170-150 kazandı.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tek bir gün içindeki etkinliklerle sınırlı şekilde gerçekleştirilen All-Star gecesinde Doğu Konferansı takımına Kevin Durant, Batı Konferansı takımına ise LeBron James kaptanlık yaptı.

Maç genelinde üstün bir oyun sergileyen LeBron'un takımı ilk çeyreği 40-39, ikinci çeyreği 100-80 ve üçüncü çeyreği de 146-125 önde kapatırken, maçı da 20 sayı farkla 170-150 kazandı. Böylece LeBron'un takımı son 4 yılda 4. kez All-Star galibiyetine ulaşmış oldu.

Bu yıl verilen Kia Kobe Bryant MVP Ödülü'nü ise LeBron'un takımından Giannis Antetokounmpo kazandı. Antetokounmpo, maçı 16'da 16 şut isabetiyle 35 sayıyla tamamladı. Aynı takımdan Damian Lillard 32, Stephen Curry ise 28 sayı ile gecede öne çıkan diğer isimler oldu.

Kevin Durant'ın takımında ise Bradley Beal 26, Kyrie Irving 24 ve James Harden ise 21 sayı ile takımlarına katkı yaptılar.

Geçen yıl helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın da anıldığı gecede düzenlenen smaç yarışmasını Anfernee Simons, 3 sayı yarışmasını Stephen Curry, yetenek yarışmasını ise Domantas Sabonis kazandı.

MAÇIN MVP'Sİ GIANNIS

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, 2021 NBA All-Star Maçı Kobe Bryant MVP Ödülü'nün sahibi oldu. Son Yılın Savunmacısı ödülü sahibi, Team LeBron'un Team Durant'e karşı 170-150'lik galibiyetinde 16/16 kusursuz şut isabetiyle 35 sayı kaydetti.

Giannis, maç sonrası "Oğlum ilk kez All-Star Maçında beni izlemeye geldi. Bu MVP ödülü onun için!" şeklinde konuştu.

"Greek Freak" karşılaşmada ayrıca yedi ribaund, üç asist, bir top çalma ve bir blok da kaydetti ve Bucks tarihinde All-Star maçı MVP'si ödülünü kazanan ilk oyuncu olma başarısını da gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
NBA LeBron James
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