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NBA All-Star'da yarışmalara katılacak oyuncular belirlendi

NBA HABERLERİ  | 06.02.2019 10:40 | Son Güncelleme

NBA All-Star maçında smaç, yetenek ve üçlük yarışmasına katılacak oyuncular duyuruldu.

NBA All-Star'da yarışmalara katılacak oyuncular belirlendi

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 68. All-Star maçında smaç, yetenek ve üçlük yarışmasına katılacak oyuncular belli oldu. Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre smaç kategorisinde Miles Bridges (Charlotte Hornets), John Collins (Atlanta Hawks), Hamidou Diallo (Oklahoma City Thunder), Dennis Smith Jr. (New York Knicks) yarışacak.

Üçlük yarışmasında ise Devin Booker (Phoenix Suns), Seth Curry (Portland Trail Blazers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Danny Green (Toronto Raptors), Joe Harris (Brooklyn Nets), Buddy Hield (Sacramento Kings), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) ve Kemba Walker (Charlotte Hornets) yer alıyor.

Yetenek müsabakasında da Mike Conley (Memphis Grizzlies), Luka Doncic (Dallas Mavericks), De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Nikola Vucevic (Orlando Magic) ve Trae Young (Atlanta Hawks) kozlarını paylaşacak.

ORGANİZSASYON 16-18 ŞUBAT'TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

NBA All-Star etkinlikleri, ABD'nin Charlotte kentindeki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 16-18 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

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