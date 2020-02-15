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NBA All-Star'da Yükselen Yıldızlar maçının galibi ABD karması

NBA HABERLERİ  | 15.02.2020 11:45 | Son Güncelleme

2020 NBA All-Star'da Yükselen Yıldızlar maçında ABD karması, Dünya karmasını 151-131'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın MVP'si ABD karmasında oynayan Miles Bridges seçildi.

NBA All-Star'da Yükselen Yıldızlar maçının galibi ABD karması

NBA All-Star'ın ilk gününde Yükselen Yıldızlar maçında ABD karması ile Dünya karması ABD'nin Chicago şehrinde bulunan United Center karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 151-131'lik skorla parkeden galip ayrıldı. ABD karmasında oynayan Miles Bridges 20 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma performansıyla karşılaşmanın MVP'si (En değerli oyuncusu) seçildi.

ABD karmasında Eric Paschall 23 sayı, 3 ribaund ve Collin Sexton 21 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Dünya karmasında ise RJ Barrett 27 sayı, 6 ribaund, Brandon Clarke 22 sayı, 8 ribaund ve Luka Doncic 16 sayı, 5 asist ile karşılaşmayı tamamladı.

(İHA)

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