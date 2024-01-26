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  4. NBA All-Star maçında ilk 5'ler belli oldu! Alperen Şengün...

NBA All-Star maçında ilk 5'ler belli oldu! Alperen Şengün...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.01.2024 15:00 | Son Güncelleme:
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NBA All-Star maçında ilk 5'ler belli oldu. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, All-Star oylamasını 7. sırada tamamladı. İşte detaylar...

NBA All-Star maçında ilk 5'ler resmen belli oldu.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, All-Star oylamasını 7. sırada tamamladı.

Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James ve Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, taraftarlardan, oyunculardan ve medya üyelerinden en fazla oyu almaları sayesinde kendi konferanslarının kaptanlığını üstlenecek isimler olarak belirlendi.

İkili aynı zamanda 2023 All-Star Maçı'nda tüm oy toplayanlara da liderlik etmişti.

Doğu Konferansı'nın ilk beş kadrosu şu şekilde:

Giannis Antetokounmpo (sekizinci kez)
Jayson Tatum (beşinci kez)
Joel Embiid (yedinci kez)
Damian Lillard (sekizinci kez)
Tyrese Haliburton (ikinci kez)

Batı Konferansı'nın ilk beş kadrosu:

Kevin Durant (14. kez)
Nikola Jokic (altıncı kez)
LeBron James (20. kez)
Luka Doncic (beşinci kez)
Shai Gilgeous-Alexander (ikinci kez)

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