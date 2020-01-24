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NBA All-Star maçının kaptanları belli oldu

NBA HABERLERİ  | 24.01.2020 11:20 | Son Güncelleme

NBA All-Star maçının takım kaptanları Los Angeles Lakers'tan Lebron James ile Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo seçildi.

NBA All-Star maçının kaptanları belli oldu

NBA'in her sene merakla beklenen organizasyonu olan NBA All-Star, 14-16 Şubat tarihilerinde ABD'nin Chicago şehrinde bulunan United Center'da düzenlenecek.

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All-Star karşılaşması için yapılan oylama da sona erdi. Bunun sonucunda konferanslarında en yüksek oyu alan Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James ve Milwaukee Bucks'ın yıldız ismi Giannis Antetokounmpo takımların kaptanları oldu. Kaptanlar önümüzdeki günlerde takımlarını oluşturacak.

Yapılan oylamalar sonucunda takımların ilk 5'leri de belli oldu. Buna göre Batı Konferansının ilk 5'i LeBron James (Kaptan), Luka Doncic, James Harden, Kawhi Leonard, Anthony Davis olurken, Doğu Konferansına ise Giannis Antetokounmpo (Kaptan), Kemba Walker, Trae Young, Pascal Siakam ve Joel Embiid seçildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
NBA los angeles lakers lebron james milwaukee bucks Giannis Antetokounmpo

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