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NBA All Star nefes kesti! İşte tarihi geceden unutulmaz kareler

NBA HABERLERİ  | 17.02.2020 11:04 | Son Güncelleme

NBA All-Star maçında LeBron James'in takımı, Giannis Antetokounmpo'nun takımını 157-155 yendi. Kobe Bryant'ın adının verildiği MVP ödülünü 30 sayı, 7 ribauntluk performansıyla Kawhi Leonard kazandı.

NBA All Star nefes kesti! İşte unutulmaz kareler

All Star'da gülen LeBron James'in takımı oldu

All Star hafta sonu, Giannis Antetokounmpo'nun takımı ile LeBron James'in takımı arasında oynanan karşılaşmayla sona erdi. Mücadeleyi, 157-155 ile LeBron James'in takımı kazandı.
ABD'nin Chicago kentinde oynanan gösteri karşılaşması öncesi, aralarında efsane basketbolcu Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın da bulunduğu, 26 Ocak'taki helikopter kazasında hayatını kaybeden 9 kişi anıldı.
NBA'in unutulmaz oyuncularından Magic Johnson'ın konuşmasının ardından Jennifer Hudson, Bryant'ın kariyerinden kesitlerin döndüğü ekranın önünde "For All We Know" şarkısını seslendirdi.
Oyuncular, seyirciye takdim edilmeden önce el ele tutuşarak 8 saniyelik saygı duruşunda bulundu.
Giannis'in takımı, Bryant'ın kariyerinin son 10 yılında giydiği 24, LeBron'un takımı ise Gianna'nın basketbol okulunda giydiği 2 numaralı formayla sahaya çıktı.
Los Angeles Lakers Başantrenörü Frank Vogel'ın çalıştırdığı LeBron'un takımının ilk 5'inde LeBron James'in yanı sıra Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Luka Doncic (Dallas Mavericks) ve James Harden (Houston Rockets) oynadı.
Takımın yedeklerinde Devin Booker (Phoenix Suns), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Jayson Tatum (Boston Celtics), Chris Paul (Oklahoma City Thunder), Russell Westbrook (Houston Rockets) ve Domantas Sabonis (Indiana Pacers) yer aldı.
Toronto Raptors Başantrenörü Nick Nurse yönetimindeki Giannis'in takımının ilk 5'inde Giannis Antetokounmpo haricinde Pascal Siakam (Toronto Raptors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Kemba Walker (Boston Celtics) ve Trae Young (Atlanta Hawks) mücadele etti.
Yedekler ise Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Jimmy Butler, Bam Adebayo (Miami Heat), Donovan Mitchell, Rudy Gobert (Utah Jazz), Kyle Lowry (Toronto Raptors) ve Brandon Ingram'dan (New Orleans Pelicans) oluştu.
Bryant'ın anısına farklı bir formatta oynanan maçın ilk çeyreği 53-41 LeBron'un, ikinci çeyreği 51-30 Giannis'in takımının üstünlüğüyle tamamlandı.
Giannis'in takımı, 41-41 eşitlikle biten 3. periyot sonrası 133-124'lük skor avantajı yakaladı.
133'e 24'ün eklenmesiyle elde edilen hedef skora ulaşan LeBron'un takımı, sahadan 157-155 galip ayrıldı.
Kobe Bryant'ın adının verildiği NBA All-Star maçının en değerli oyuncusu ödülünü, 30 sayı, 7 ribauntluk performansıyla Kawhi Leonard kazandı. Leonard, kariyerinde ilk defa bu ödüle layık görüldü.
Sahaya 16. kez ilk 5'te çıkarak Kobe Bryant ile paylaştığı All-Star maçı rekorunu tek başına ele geçiren James ise 23 sayı, 6 asist ve 5 ribaunt üretti.
Giannis'in takımında ise kaptan Antetokounmpo 25 sayı, 11 ribaunt, Embiid 22 sayı, 10 ribaunt, Gobert de 21 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
nba all star Kawhi Leonard lebron james Giannis Antetokounmpo

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