NBA'da draftın 1 numarası Zion Williamson sakatlandı

2019 NBA Draftı'nda New Orleans Pelicans tarafından 1. sıradan seçilen Zion Williamson'dan kötü haber geldi. NBA Yaz Ligi kapsamında Las Vegas’ta oynanan New York Knicks maçında Williamson dizinden sakatlandı.
Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, sol dizinde yaşanan sakatlığından dolayı Yaz Ligi'nin geri kalanında oynamayacağı bildirildi.
19 yaşındaki basketbolcu, Knick karşısında oynadığı 9 dakikada 11 sayı, 3 ribaund ve 1 top çalma ile mücadele etti.
Nijerya çeyrek finalde
G.Saray için flaş transfer iddiası
Real Madrid'den Milan'a gitti
Ümraniye golcüsünü buldu
Adanaspor'a yeni sağ bek
İtalyanlar, Gary Medel'in peşinde
Transferde bir bomba daha patladı
Ersun Yanal'dan transfer açıklaması
Mustafa Yumlu Göztepe'ye yakın
Nwakaeme'nin sözleşmesi uzatıldı
Milli futbolcumuz dünya devine transfer oldu
Beşiktaş'tan geleceğe yatırım
UEFA'dan Trabzonspor kararı
Transferi açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık
Ozan Kabak, Almanlar'a içini döktü! 'Aldığım karar bir kere...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum