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NBA'da draftın 1 numarası Zion Williamson sakatlandı

NBA HABERLERİ  | 07.07.2019 12:05 | Son Güncelleme

New Orleans Pelicans'ın bu sezon draftlarda 1. sıradan seçtiği Zion Williamson, New York Knicks ile oynanan Yaz Ligi maçında sol dizinden sakatlandı. Williamson'ın Yaz Ligi'nin geri kalanında forma giymeyeceği belirtildi.

NBA'da draftın 1 numarası Zion Williamson sakatlandı

2019 NBA Draftı'nda New Orleans Pelicans tarafından 1. sıradan seçilen Zion Williamson'dan kötü haber geldi. NBA Yaz Ligi kapsamında Las Vegas’ta oynanan New York Knicks maçında Williamson dizinden sakatlandı.

Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, sol dizinde yaşanan sakatlığından dolayı Yaz Ligi'nin geri kalanında oynamayacağı bildirildi.

19 yaşındaki basketbolcu, Knick karşısında oynadığı 9 dakikada 11 sayı, 3 ribaund ve 1 top çalma ile mücadele etti.

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Anahtar Kelimeler:
Zion Williamson new orleans pelicans

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