NBA'de 14 yıl sonra oynayan ikinci Japon Yuta Watanabe

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, NBA'de bu sabaha karşı oynanan normal sezon mücadelesinde Memphis Grizzlies formasıyla sahaya çıkan forvet Yuta Watanabe, 2004'te 4 maçta Phoenix Suns formasıyla mücadele eden Yuta Tabuse'nin ardından ligde forma giyen ikinci Japon basketbolcu oldu.
Grizzles'ın Batı Konferansı mücadelesinde Phoenix Suns'ı 117-96 yendiği maçın bitimine 4 dakika 31 saniye kala oyuna giren 24 yaşındaki çaylak oyuncu, 2 sayı ve 2 ribauntluk performans sergiledi.
İlk kez 2 Kasım 2004'te Phoenix Suns'ın Atlanta Hawks'a karşı oynadığı maçta süre alan oyun kurucu Tabuse, NBA'de forma giyen ilk Japon vatandaşı olmuştu. Tabuse, 4 maç kadroda yer aldıktan sonra Aralık 2004'te Suns ile yollarını ayırmıştı.
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