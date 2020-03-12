SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. NBA'de 76ers Furkan Korkmaz'ın 17 sayı attığı Pistons maçını kazandı

NBA'de 76ers Furkan Korkmaz'ın 17 sayı attığı Pistons maçını kazandı

NBA HABERLERİ  | 12.03.2020 10:38 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, Detroit Pistons'ı 124-106 yendikleri maçta 17 sayı kaydetti.

NBA'de 76ers Furkan Korkmaz'ın 17 sayı attığı Pistons maçını kazandı

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz ve Sacramento Kings-New Orleans Pelicans maçlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı sağlık endişeleri yüzünden ertelenmesi nedeniyle Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 4 karşılaşma oynandı.

Doğu Konferansı ekipleri arasındaki mücadelede 76ers, konuk ettiği Pistons'ı 124-106 yendi.

76ers'ta Joel Embiid 30 sayı, 14 ribaunt, Al Horford da 20 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double"a imza attı. Kenardan oyuna giren Furkan Korkmaz ise 17 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu. 32 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Pistons'ın uzun forveti Christian Wood, sahanın en skoreri oldu.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 124-106

Atlanta Hawks-New York Knicks: 131-136 (uzatmada)

Miami Heat-Charlotte Hornets: 98-109

Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 113-97

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!
NBA tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldıNBA tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol Ligi philadelphia 76'ers furkan korkmaz detroit pistons

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

19 yaşındaki genç kız babasına kurşun yağdırarak öldürdü

19 yaşındaki genç kız babasına kurşun yağdırarak öldürdü

Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!

Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!

Yılmaz Vural maç sonu fenalaştı

Yılmaz Vural maç sonu fenalaştı

Daniele Rugani'de koronavirüs çıktı

Daniele Rugani'de koronavirüs çıktı

Hüseyin Çimşir: Sezon sonu hesaplaşırız

Hüseyin Çimşir: Sezon sonu hesaplaşırız

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Kobe Bryant'a büyük onur!

Kobe Bryant'a büyük onur!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Kobe Bryant'ın eşi Mamba Spor Vakfı'nın adını değiştirdi

Kobe Bryant'ın eşi Mamba Spor Vakfı'nın adını değiştirdi

Kobe ailesinden flaş karar

Kobe ailesinden flaş karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NBA'de 76ers Furkan Korkmaz'ın 17 sayı attığı Pistons maçını kazandı

Furkan 17 sayı attı, 76ers maçı kazandı

NBA tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı

NBA tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı

Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Bulls'a karşı 9 sayı attı

Cedi, Bulls'a karşı 9 sayı attı

Denver Nuggets 109-95 Milwaukee Bucks

Bucks yine mağlup

Los Angeles Clippers, Joakim Noah'ı kadrosuna kattı

Joakim Noah, Clippers'ta

Los Angeles Clippers 103-112 Los Angeles Lakers

Derbinin galibi Lakers

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.