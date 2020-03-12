NBA'de 76ers Furkan Korkmaz'ın 17 sayı attığı Pistons maçını kazandı

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz ve Sacramento Kings-New Orleans Pelicans maçlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı sağlık endişeleri yüzünden ertelenmesi nedeniyle Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 4 karşılaşma oynandı.

Doğu Konferansı ekipleri arasındaki mücadelede 76ers, konuk ettiği Pistons'ı 124-106 yendi.

76ers'ta Joel Embiid 30 sayı, 14 ribaunt, Al Horford da 20 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double"a imza attı. Kenardan oyuna giren Furkan Korkmaz ise 17 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu. 32 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Pistons'ın uzun forveti Christian Wood, sahanın en skoreri oldu.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 124-106

Atlanta Hawks-New York Knicks: 131-136 (uzatmada)

Miami Heat-Charlotte Hornets: 98-109

Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 113-97

(AA)

