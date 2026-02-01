SPOR

NBA'de Alperen Şengün double-double’a imza attı! Rockets, Mavericks'i son saniyede yendi!

NBA'de Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets evinde Dallas Mavericks'i konuk etti. Milli basketbolcumuz gösterdiği performansla geceye damga vururken, takımının galibiyet almasında da son saniyede attığı basketle önemli rol oynadı.

Burak Kavuncu

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün yine performansıyla gündeme damga vurdu. Houston Rockets, kendi evinde Dallas Mavericks‘i 111-107 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Rockets, derecesini 30-17’ye taşırken Mavericks ise 49. maçında 30. mağlubiyetini aldı.

ALPEREN'DEN ŞOV PERFORMANS!

NBA de Alperen Şengün double-double’a imza attı! Rockets, Mavericks i son saniyede yendi! 1

Houston Rockets’ta Alperen Şengün, skor anlamında zorlandığı bir gece geçirse de double-double’a göz kırptı ve karşılaşmayı 14 sayı – 14 ribaund – 7 asist ile tamamladı.

SON SANİYEDE YİNE BAŞ ROL OYNADI...

NBA de Alperen Şengün double-double’a imza attı! Rockets, Mavericks i son saniyede yendi! 2

Alperen Şengün, Dallas Mavericks karşısında 28.6 saniye kala isabeti bularak takımını galibiyete taşıdı. Karşılaşmanın son saniyelerine 107-107 eşitlikle girilirken, Milli basketçimiz sırtına aldığı rakibini sürklase ederek potaya yöneldi ve basketi buldu. Houston bu basketle maçı kazanma anlamında büyük avantaj elde etti.

