NBA'de Alperen Şengün double-double’a imza attı! Rockets, Mavericks'i son saniyede yendi!

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün yine performansıyla gündeme damga vurdu. Houston Rockets, kendi evinde Dallas Mavericks‘i 111-107 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Rockets, derecesini 30-17’ye taşırken Mavericks ise 49. maçında 30. mağlubiyetini aldı.

ALPEREN'DEN ŞOV PERFORMANS!

Houston Rockets’ta Alperen Şengün, skor anlamında zorlandığı bir gece geçirse de double-double’a göz kırptı ve karşılaşmayı 14 sayı – 14 ribaund – 7 asist ile tamamladı.

SON SANİYEDE YİNE BAŞ ROL OYNADI...

Alperen Şengün, Dallas Mavericks karşısında 28.6 saniye kala isabeti bularak takımını galibiyete taşıdı. Karşılaşmanın son saniyelerine 107-107 eşitlikle girilirken, Milli basketçimiz sırtına aldığı rakibini sürklase ederek potaya yöneldi ve basketi buldu. Houston bu basketle maçı kazanma anlamında büyük avantaj elde etti.