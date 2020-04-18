NBA'de basketbolcuların maaşlarında yüzde 25 indirim

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak etkilenen kulüpler, oyuncuların maaşlarında indirime gidiyor. Dünyanın en büyük basketbol organizasyonu olan NBA'de de durumlar aynı.

NBA'de maaş indirimi konusunda lig yönetimiyle basketbolcular yüzde 25'lik indirim oranında anlaşmaya vardı. NBA'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, lig yönetimi ile Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği'nin (NBPA) maaş indirimi konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu. Anlaşmanın 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olacağını belirtildi.

(İHA)

