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NBA'de Bucks, Nets'e karşı seriyi son maça taşıdı

18.06.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi play-off turunda Brooklyn Nets'i 104-89 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı yarı final serisinde durumu 3-3'e getirdi.

NBA'de Bucks, Nets'e karşı seriyi son maça taşıdı

NBA play-off turuna tek maçla devam edildi. Doğu'da normal sezonu 3. sırada tamamlayan Bucks, konferans 2'ncisi Nets'i ağırladığı serinin 6. karşılaşmasını kazandı.

Bucks'ta Khris Middleton 38 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma, Giannis Antetokounmpo da 30 sayı, 17 ribauntla "double double"a imza attı. Jrue Holiday ise 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 4 top çalmalık katkıda bulundu.

Nets cephesinde Kevin Durant 32 sayı, 11 ribaunt, James Harden 16 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı. Serinin son mücadelesi, Nets'in sahasında yapılacak.

CARLISLE, 13 YILDIR BAŞANTRENÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI MAVERİCKS'TEN AYRILDI

Öte yandan Dallas Mavericks'in başantrenörü Rick Carlisle istifa etti. NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 24 yıldır Mavericks'in bünyesinde bulunan genel menajer Donnie Nelson ile yolların ayrılmasından bir gün sonra Carlisle da 13 yıldır başantrenörlüğünü yaptığı kulüpten ayrılmaya karar verdi.

61 yaşındaki Carlisle, 2008'de Mavericks'in başına geçmeden önce Indiana Pacers (2003-2007) ve Detroit Pistons'ı (2001-2003) çalıştırmıştı.

2011'de Dirk Nowitzki liderliğindeki Mavericks kadrosunu, kulübün tarihindeki tek NBA şampiyonluğuna taşıyan Carlisle, 2002'de de yılın başantrenörü seçilmişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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