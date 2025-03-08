SPOR

65
61
47
44
40
36
36
33
32
32
32
31
30
28
27
27
24
13
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Nba
  4. NBA'de Cavaliers, üst üste 13. galibiyetine ulaştı

NBA'de Cavaliers, üst üste 13. galibiyetine ulaştı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.03.2025 15:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets'i 118-117 mağlup ederek üst üste 13. galibiyetini aldı.

NBA'de Cavaliers, üst üste 13. galibiyetine ulaştı

NBA'de 8 maç oynandı. Doğu Konferansı lideri Cavaliers, evinde ağırladığı Hornets'i Donovan Mitchell'in 24 sayılık performansıyla mağlup etti. Evan Mobley'in 19 sayı, 10 ribauntluk "double-double" yaptığı Cavaliers'ta, Darius Garland'ın 20 sayılık katkısı sezonun 53. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Sezonun 48. yenilgisini alan Hornets'te Miles Bridges'in 46 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

JOKIC "TRİPLE-DOUBLE" YAPTI

Suns'ı evinde ağırlayan Nuggets'ta Nikola Jokic, 31 sayı, 21 ribaunt ve 22 asistle takımını galibiyete taşıdı. Jokic, NBA tarihinde en az 30 sayı, 20 ribaunt ve 20 asistle triple-double yapan ilk oyuncu oldu.

Nuggets'ta Aaron Gordon 27, Christian Braun 25 ve Jamal Murray 19 sayı kaydetti. Devin Booker'ın 34, Kevin Durant'ın ise 29 sayısı Suns'ın 34. mağlubiyetini önleyemedi.

Canlı Skor

Cadillac, 2026'da Formula 1'e katılacakCadillac, 2026'da Formula 1'e katılacak
Trump ve Infantino, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı tanıttıTrump ve Infantino, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı tanıttı
Anahtar Kelimeler:
NBA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da katliam gibi silahlı kavga! 3 kişi öldü, yaralılar var

Diyarbakır'da katliam gibi silahlı kavga! 3 kişi öldü, yaralılar var

İmamoğlu'nu hiç böyle görmediniz! İlk kez duyurup meydan okudu: "Dün öğrendim ki mal varlıklarına el koymuşlar"

İmamoğlu'nu hiç böyle görmediniz! İlk kez duyurup meydan okudu: "Dün öğrendim ki mal varlıklarına el koymuşlar"

Real Madrid bile onayı verdi! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Real Madrid bile onayı verdi! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Falcao'nun o kararı herkesi üzdü!

Falcao'nun o kararı herkesi üzdü!

Rekor kırıldı! İşte tarihin en pahalı kadrosu

Rekor kırıldı! İşte tarihin en pahalı kadrosu

Takım
O
Av
P
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.