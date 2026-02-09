SPOR

NBA'de Celtics’in serisine Knicks son verdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımları karşı karşıya getiren maçta New York Knicks, Boston Celtics’i 111-89 mağlup etti.

Cevdet Berker İşleyen

Knicks'te Jalen Brunson'ın 31 sayı, 8 asist, Josh Hart 19 sayılık performans sergilerken, Karl-Anthony Towns 11 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Beş maçlık galibiyet serisi sona eren Celtics’te ise Jaylen Brown 26 sayı, Derrick White ise 19 sayı kaydetti.

KAWHİ LEONARD'DAN TİMBERWOLVES POTASINA 41 SAYI

Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves'u 115-96 mağlup etti.

Target Center'da oynanan maçta Kawhi Leonard 41 sayı, 8 ribauntla takımını sırtlarken, John Collins ve Yanic Konan Niederhauser, 15'er sayıyla galibiyete katkı verdi.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 23, Julius Randle 17 sayı, 8 ribauntla oynadı.

Chicago Bulls'tan takas edildikten sonra Timberwolves formasıyla ilk maçına çıkan Ayo Dosunmu, mücadeleyi 11 sayı ve 2 top çalma ile tamamladı.

