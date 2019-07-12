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NBA'de dev takas!

NBA HABERLERİ  | 12.07.2019 05:07 | Son Güncelleme

NBA'de Oklahoma City Thunder'ın yıldız ismi Russell Westbrook'un takas yoluyla Houston Rockets'a gittiği belirtildi. Takasın bir diğer parçası olan Rockets'ın tecrübeli oyun kurucusu Chris Paul de Oklahoma City Thunder'ın yolunu tuttu.

NBA'de dev takas!

ESPN'in NBA muhabirlerinden Adrian Wojnarowski, Oklahoma City Thunder'ın Russell Westbrook'u Houston Rockets'a takasladığını duyurdu.

Wojnarowski'nin haberine göre Oklahoma City Thunder, Chris Paul, 2024 ve 2026'da iki ilk tur draft hakkı ile 2021 ve 2025'te iki draft hakkı takas seçeneği karşılığında bu takasa onay verdi.

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Westbrook bu takasla Oklahoma City Thunder'dan takım arkadaşı olan Houston Rockets'ın yıldız oyun kurucusu James Harden'la bir kez daha aynı forma altında mücadele edecek.

Oklahoma City Thunder bir diğer yıldızı Paul George'u da Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari ve dört draft hakkı karşılığında Los Angeles Clippers'a takaslamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
NBA Harden Westbrook

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