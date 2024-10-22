NBA'de dudak uçuklatan rakam! Alperen Şengün'ün yeni sözleşmesi belli oldu, Türk spor tarihine geçti

NBA'in güçlü ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan milli basketbolcumuz Alperen Şengün için sürpriz bir gelişme yaşandı.

ESPN'de yer alan habere göre; Alperen Şengün, Houston Rockets ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

TAM 185 MİLYON DOLAR

Milli basketbolcumuz, yeni anlaşmaya göre 5 yıl için toplamda 185 milyon dolar (6 milyar TL) kazanacak. Alperen'in sözleşmesinde ayrıca bir yılda opsiyon bulunacak.

TÜRK SPOR TARİHİNE GEÇECEK

Bu anlaşmanın resmiyet kazanmasıyla birlikte başarılı oyuncu, cumhuriyet tarihinin en çok kazanan sporcusu olacak. Houston Rockets'ın anlaşmayla ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.