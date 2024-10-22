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  4. NBA'de dudak uçuklatan rakam! Alperen Şengün'ün yeni sözleşmesi belli oldu, Türk spor tarihine geçti

NBA'de dudak uçuklatan rakam! Alperen Şengün'ün yeni sözleşmesi belli oldu, Türk spor tarihine geçti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.10.2024 07:44
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Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün takımıyla yeni sözleşme konusunda büyük oranda anlaşma sağladı. Şengün'ün yeni sözleşmesi ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

NBA'de dudak uçuklatan rakam! Alperen Şengün'ün yeni sözleşmesi belli oldu, Türk spor tarihine geçti

NBA'in güçlü ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan milli basketbolcumuz Alperen Şengün için sürpriz bir gelişme yaşandı.

ESPN'de yer alan habere göre; Alperen Şengün, Houston Rockets ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

TAM 185 MİLYON DOLAR

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Milli basketbolcumuz, yeni anlaşmaya göre 5 yıl için toplamda 185 milyon dolar (6 milyar TL) kazanacak. Alperen'in sözleşmesinde ayrıca bir yılda opsiyon bulunacak.

TÜRK SPOR TARİHİNE GEÇECEK

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Bu anlaşmanın resmiyet kazanmasıyla birlikte başarılı oyuncu, cumhuriyet tarihinin en çok kazanan sporcusu olacak. Houston Rockets'ın anlaşmayla ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

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NBA Alperen Şengün son dakika sözleşme
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