SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Nba
  4. NBA'de Houston kazanırken, Alperen Şengün "double-double" yaptı

NBA'de Houston kazanırken, Alperen Şengün "double-double" yaptı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.12.2024 11:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'ı 119-116 yenerken milli basketbolcu 1 asistle "triple-double"ın kıyısından döndü.

NBA'de Houston kazanırken, Alperen Şengün "double-double" yaptı

NBA'ye oynanan 10 maçla devam edildi. Zirveyi ilgilendiren önemli maçta Batı Konferansı'nda Houston Rockets, Toyota Center'da Oklahoma City Thunder'ı konuk etti.

Alperen Şengün'lü Houston, rakibini 119-116 mağlup ederken 22 yaşındaki milli basketbolcu, yaklaşık 38 dakika sahada kaldı. Müsabakada Alperen 20 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist üretti. Bir asistle "triple-double"ı kaçıran genç oyuncu, 38 sayı üreten Fred VanVleet ile beraber galibiyette önemli rol oynadı.

Oklahoma'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 32, Jalen Williams'ın 22 ve Isaiah Hartenstein'ın 19 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

Houston bu sonuçla 15. kez sahadan üstünlükle ayrılırken 1 maçı eksik Oklahoma City Thunder ile galibiyet sayılarını eşitledi.

CLEVELAND, DONOVAN MİTCHELL İLE GERİ DÖNDÜ

Gecenin bir diğer önemli maçında Doğu Konferansı'nda ilk sırada bulunan Cleveland Cavaliers ile ikinci basamakta yer alan Boston Celtics karşı karşıya geldi.

Rocket Mortgage FieldHouse'da oynanan müsabakada Cleveland, rakibini son çeyrekte Donovan Mitchell'ın etkili oyunuyla 115-111 yendi.

Son çeyreğe 84-72 geride giren ev sahibi takım, Mitchell'in skorer oyunuyla karşılaşmayı kazanmayı başardı.

Cleveland Cavaliers'da Donovan Mitchell'in 35, Darius Garland'ın 22 sayıyı galibiyete önemli katkı sağladı. Boston'da ise Jayson Tatum'un 33, Payton Pritchard'ın 24, Kristaps Porzingis'in 21 sayısı galibiyete yetmedi.

Cleveland bu sonuçla galibiyet sayısını 18'e çıkardı. Boston ise 16 galibiyette kaldı.

- Sonuçlar
Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 136-121

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 92-100

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 115-111

New York Knicks-New Orleans Pelicans: 118-85

Toronto Raptors-Miami Heat: 119-116

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 119-116

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 104-105

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 131-137

Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 125-127

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 126-122

Anahtar Kelimeler:
NBA
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında dikkat çeken sözler! "AK Parti ile MHP anlaştı! Erdoğan kararını verdi"

Canlı yayında dikkat çeken sözler! "AK Parti ile MHP anlaştı! Erdoğan kararını verdi"

Beklenen liste açıklandı: Forbes Türkiye'nin en zengin 10 iş insanını açıkladı...

Beklenen liste açıklandı: Forbes Türkiye'nin en zengin 10 iş insanını açıkladı...

Nihat Kahveci Galatasaray maçının ardından canlı yayında patladı

Nihat Kahveci Galatasaray maçının ardından canlı yayında patladı

Puan kaybı sonrası hedefte Okan Buruk var! "Neden oyundan alıyorsun?"

Puan kaybı sonrası hedefte Okan Buruk var! "Neden oyundan alıyorsun?"

G.Saray puan kaybedince, F.Bahçe'den paylaşım!

G.Saray puan kaybedince, F.Bahçe'den paylaşım!

Görenleri hayrete düşürdü! G.Saray-Eyüpspor maçında inanılmaz istatistik

Görenleri hayrete düşürdü! G.Saray-Eyüpspor maçında inanılmaz istatistik

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.