SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. NBA'de normal sezon yeniden başladı

NBA'de normal sezon yeniden başladı

NBA HABERLERİ  | 31.07.2020 10:57 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yeniden başladı.

NBA'de normal sezon yeniden başladı

Yaklaşık 5 ay önce durdurulan ve sezonun kalan bölümünün Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanmasına karar verilen NBA'e, 2 maçla devam edildi.

Batı Konferansı lideri Lakers, Los Angeles kenti derbisinde karşılaştığı Clippers'ı, LeBron James'in bitime 12.8 saniye kala attığı basketle 103-101 yendi.

Lakers'ın all-star forveti Anthony Davis, 34 sayı, 8 ribauntla sahanın en skoreri oldu. LeBron James 16 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, kenardan oyuna giren Kyle Kuzma da 16 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Clippers'ta Paul George'un 30 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalma ve Kawhi Leonard'ın 28 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

JAZZ KAZANDI

Utah Jazz, 16 sayı geriye düştüğü New Orleans Pelicans mücadelesinden 106-104 galip ayrıldı.

Jazz'da Jordan Clarkson 23 sayı, 5 ribaunt, Donovan Mitchell 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Mike Conley 20 sayı ve Rudy Gobert 14 sayı, 12 ribaunt üretti.

Pelicans cephesindeyse Brandon Ingram 23 sayı, 8 ribaunt, Jrue Holiday 20 sayı, 5 ribaunt ve J.J. Redick 21 sayıyla maçı tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski damat dehşeti! Yakınları sinir krizi geçirdi Eski damat dehşeti! Yakınları sinir krizi geçirdi
Cinsel ilişki skandalı... Görenler şokta!Cinsel ilişki skandalı... Görenler şokta!
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski damat vahşeti: 4 kişiyi öldürdü

Eski damat vahşeti: 4 kişiyi öldürdü

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Süper Lig'e çıkan son ekip belli oldu

Süper Lig'e çıkan son ekip belli oldu

Galatasaray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Galatasaray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Abdullah Avcı'nın yeni takımı açıklandı!

Abdullah Avcı'nın yeni takımı açıklandı!

Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor!

Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NBA'de cinsel ilişki skandalı... Sosyal medya fenomeni Anna Mya itiraf etti

Cinsel ilişki skandalı... Görenler şokta!

NBA kampında iki oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

NBA'de iki pozitif vaka daha

Los Angeles Lakers'ta Rajon Rondo sakatlandı

Lakers'ta Rajon Rondo sakatlandı

Russell Westbrook koronavirüse yakalandı

NBA'in yıldızı koronavirüse yakalandı

NBA'de Brooklyn Nets, 40 yaşındaki Jamal Crawford'ı kadrosuna kattı

Brooklyn Nets'te yeni transfer

NBA'de 9 oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

NBA'de 9 pozitif vaka daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.