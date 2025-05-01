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  4. NBA'de olaylı gece! Milli Basketbolcu Alperen Şengün'e kafa attı, oyundan atıldı...

NBA'de olaylı gece! Milli Basketbolcu Alperen Şengün'e kafa attı, oyundan atıldı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.05.2025 20:29
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NBA'de Houston Rockets ile GS Warriors'ın karşılaştığı mücadelede Houston rakibini 131-116 mağlup etti. Karşılaşmanın son çeyreğinde Warriorslı oyuncu Pat Spencer, milli yıldız Alperen Şengün ile yaşadığı gerilimde rakibine kafa atarak oyundan ihraç edildi. İşte detaylar...

NBA'de olaylı gece! Milli Basketbolcu Alperen Şengün'e kafa attı, oyundan atıldı...

NBA’de Houston Rockets, Toyota Center’da Golden State Warriors’ı 131-116 yenerek seride skoru 3-2’ye getirdi. Mücadelenin son çeyreğinde yaşananlar ise geceye adeta damga vurdu.

Dördüncü çeyreğin ortalarında Dillon Brooks’un savunma ribaundu sırasında Moses Moody’nin faulüne maruz kalmasının ardından, Alperen Şengün, Pat Spencer’a kasten çarptı.

KAFA ATTI

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İki oyuncu kafa kafaya gelirken Spencer, milli basketbolcuya kafa attı. Trayce Jackson-Davis, Alperen’i iterek tartışmaya dahil oldu ve tansiyon yükseldi.

OYUNDAN ATILDI

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Hakemler, pozisyonu inceleyerek Alperen Şengün ve Jackson-Davis’e teknik faul verdi. Spencer ise Şengün’e yaptığı kural dışı kafa atışı nedeniyle teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.

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NBA Alperen Şengün son dakika
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