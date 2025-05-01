NBA'de olaylı gece! Milli Basketbolcu Alperen Şengün'e kafa attı, oyundan atıldı...

NBA’de Houston Rockets, Toyota Center’da Golden State Warriors’ı 131-116 yenerek seride skoru 3-2’ye getirdi. Mücadelenin son çeyreğinde yaşananlar ise geceye adeta damga vurdu.

Dördüncü çeyreğin ortalarında Dillon Brooks’un savunma ribaundu sırasında Moses Moody’nin faulüne maruz kalmasının ardından, Alperen Şengün, Pat Spencer’a kasten çarptı.

KAFA ATTI

İki oyuncu kafa kafaya gelirken Spencer, milli basketbolcuya kafa attı. Trayce Jackson-Davis, Alperen’i iterek tartışmaya dahil oldu ve tansiyon yükseldi.

OYUNDAN ATILDI

Hakemler, pozisyonu inceleyerek Alperen Şengün ve Jackson-Davis’e teknik faul verdi. Spencer ise Şengün’e yaptığı kural dışı kafa atışı nedeniyle teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.