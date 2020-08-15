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NBA'de Philadelphia 76ers'tan Houston Rockets'a 38 sayı fark

NBA HABERLERİ  | 15.08.2020 10:54 | Son Güncelleme

Philadelphia 76ers'ta milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Houston Rockets'ı 134-96 yendikleri maçta 12 sayı, 5 ribauntla oynadı.

NBA'de Philadelphia 76ers'tan Houston Rockets'a 38 sayı fark

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, Houston Rockets'ı 134-96 yendi.

NBA'in normal sezonu 4 maçla sona erdi. Doğu Konferansı 6'ncısı 76ers, 8 oyuncusunun çift haneli sayılara ulaştığı mücadelede Rockets'ı 38 sayı farkla 134-96 mağlup ederek normal sezonu 43 galibiyetle noktaladı. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 16 dakika 44 saniye süre aldığı karşılaşmayı 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle tamamladı. Tobias Harris 18, Alec Burks 16, Raul Neto ve Joel Embiid 14'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonu 44 galibiyet, 28 mağlubiyetle Batı Konferansı 4'üncüsü olarak bitiren Rockets'ta James Harden'ın 27, Jeff Green'in 17 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

NBA'e bu akşam TSİ 21.30'da Memphis Grizzlies ile Portland Trail Blazers arasında oynanacak play-in maçıyla devam edilecek. Trail Blazers bu karşılaşmayı kazanması halinde Batı Konferansı'nda play-off bileti alan son takım olacak ve Los Angeles Lakers ile eşleşecek. Grizzlies'in galip gelmesi durumunda ise ikinci maç yapılacak.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Denver Nuggets: 117-109

Indiana Pacers-Miami Heat: 109-92

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 107-103 (Uzatmada)

Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 96-134

(AA)


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