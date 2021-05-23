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NBA'de play-off heyecanı, 4 müsabakayla başladı

23.05.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off heyecanı, 4 maçla başladı.

NBA'de play-off heyecanı, 4 müsabakayla başladı

Doğu Konferansı'ndaki play-off ilk tur eşleşmesinde Brooklyn Nets; Kevin Durant, Kyrie Irving ve James Harden üçlüsünün 82 sayı attığı maçta sahasında Boston Celtics'i 104-93 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Nets'te Kevin Durant 32 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken Kyrie Irving 29, James Harden 21 sayı ile oynadı. Celtics'te Jayson Tatum'un 22 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

DONCİC TRİPLE - DOUBLE İLE PLAY OFF TURUNA BAŞLADI

Batı Konferansı play-off ilk tur eşleşmesinde Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 113-103 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Konuk ekipte Luka Doncic, 31 sayı, 11 asist ve 10 ribaunt ile "triple-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu. Mavericks'te Tim Hardaway Jr. da 21 sayı üretti.

Clippers'ta Kawhi Leonard 26 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

SONUÇLAR

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 109-107 (Uzatmada)

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 103-113

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 104-93

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 109-123

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
NBA
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