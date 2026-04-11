NBA'de Rockets'ın 8 maçlık galibiyet serisine Timberwolves son verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konuk olduğu Houston Rockets'ı 136-132 mağlup eden Minnesota Timberwolves, rakibinin 8 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Cevdet Berker İşleyen

Toyota Center'da oynanan maçta Amen Thompson 41 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle kariyer rekoru kırdı ancak ev sahibi takımın mağlubiyetini önleyemedi. Kevin Durant 33 sayı, 7 ribaunt ve 7 asist, milli basketbolcu Alperen Şengün 22 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla oynadı.

37 yaşındaki Durant, bu sezon toplam 2 bin 26 sayıya ulaşarak bir sezonda 2 bin sayı barajını geçen en yaşlı oyuncu oldu. Rekor, 1999-2000 sezonunda 36 yaşındayken bu istatistiğe ulaşan Karl Malone'a aitti.

Timberwolves'ta ise kenardan gelen Terrence Shannon Jr 23, Anthony Edwards 22 sayıyla takıma liderlik etti.

LEBRON JAMES, KARİYERİNDE 12 BİN ASİSTE ULAŞTI

Los Angeles Lakers, sahasında Phoenix Suns'ı 101-73 mağlup ederek play-off ilk turunda saha avantajını garantiledi.

Lakers'ta LeBron James 28 sayı, 12 asist, 6 ribaunt, Luke Kennard 19 sayılık performans sergiledi.

Kariyerinin 12 bininci asistini yapan James, NBA tarihinde bu istatistiğe ulaşan dördüncü oyuncu oldu.

Suns'ta ise Dillon Brooks 12, Royce O'Neale 11 sayıyla oynadı.

Galatasaray & Kocaelispor - Hemen Oyna

Galatasaray & Kocaelispor - Hemen Oyna
